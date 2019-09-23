Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti

21 dakika önce

Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralıERZURUM - Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti

Erzurum'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum-Pasinler karayolunda bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum- Pasinler karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan'a götürdü. Aile oğlunu Erzincan'da ki askeri birliği teslim ettikten sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresinde ki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla attı.

Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem ve Elif Tunç yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erzurum'da ki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı
Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:21:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kahreden kaza...Eşini askere uğurlayan genç kadın, dönüş yolunda hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]