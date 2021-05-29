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Erzurum'da kalbi delik çocuklar ameliyatsız yöntemle tedavi edildi - Son Dakika

Erzurum'da kalbi delik çocuklar ameliyatsız yöntemle tedavi edildi

29.05.2021 10:08
Erzurum'da kalbi delik çocuklar ameliyatsız yöntemle tedavi edildi, System.String[]

Erzurum'da kalbinde delik bulunan ve ameliyatsız yöntemle tedavi edilen 4 çocuk sağlığına kavuştu.

Erzurum'da kalbinde delik bulunan ve ameliyatsız yöntemle tedavi edilen 4 çocuk sağlığına kavuştu.

Kalpte üfürüm şikayetiyle Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alınan Volkan Sertkaya (14), Akif Çevik (2), Berfin Tanrıverdi (16) ve 45 günlük Kadir Ulaş'ın kalplerindeki delik, kasıktan girilerek katater anjiyo yöntemiyle kapatıldı.

Tedavi sonrası sağlıklarına kavuşan çocuklar taburcu edildi.

Hastanenin Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Şenay Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berfin Tanrıverdi'nin kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyledi.

Yapılan muayenede kalpte delik saptadıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Kalpteki delik kalbin sağ tarafını büyütüyordu. Bu yüzden de ona kateter yöntemi ile işlem yapmamız gerekliydi. Altyapı için de yönetimin desteğini aldık ve Prof. Dr. Türkay Sarıtaş ile kateter yöntemi ile deliği kapattık. Bunun daha önce altyapısı yoktu ama bundan sonra bu işleri yapmaya başlayacağız.

Çocuklardan Kadir Ulaş'ın da kalbinden şüphelenerek tedavi altına aldık. Hepimizde olması gereken baş boynun toplar damarı sağda, bu çocuğun baş boyun toplar damarı soldaydı. Baş boyun toplar damarının kalbe açıldığı yerde bir delik var mı diye şüphelendik ve anjiyo işlemine aldık. Yine kapalı yöntemle bunun da tanısını koyup anjiyo işlemini yaparak hastamızı bundan sonra izlemeye aldık."

Prof. Dr. Türkay Sarıtaş ise anjiyo işlemini özel bir cihazla gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sarıtaş, 45 günlük Berfin'in kalbindeki deliği kapalı yöntemle kasığındaki küçük bir delikten 24 milimetrelik cihaz kullanarak kapattıklarını dile getirerek, "Çocuğumuzda ekokardiyografi bir yere kadar bilgi verdi ama daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardı. Bu amaçla kalp kateterizasyonu yaptık ve nadir görülen bir anormallik saptadık. Bizi korkutan kalbin arka tarafına gizlenmiş kalp deliği olmadığını netleştirdik. Çocuk adına sevindirici bir haberdi, sonuçta tanımız çok daha netleşti. Hastamızı klinik izlemeye aldık ve şu anda son derece iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Savaş Karahasanoğlu da hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını vurguladı.

Salgın koşulları devam ederken çocuk sağlığı ve yan dalları olarak hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Karahasanoğlu, "Bu süreç içinde hocalarımızla hastanemizde anjiyo işlemi başladı. Bu sayede hastalarımızı Ankara, İzmir gibi bölgelere göndermeden hastanemizde bu hizmet verildi. Bu hizmetleri daha üst seviyede vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Kalpte Üfürüm, Kadir Ulaş, Erzurum, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Erzurum'da kalbi delik çocuklar ameliyatsız yöntemle tedavi edildi - Son Dakika


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