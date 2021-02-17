Erzurum'da kalp hastası kadın zabıta ekiplerince hastaneye yetiştirildi - Son Dakika

Erzurum'un Aziziye ilçesinde aniden rahatsızlanan kalp hastası kadın, zabıta görevlilerince hastaneye ulaştırıldı.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin Dadaşkent semtinde ikamet eden ve aniden rahatsızlanan kalp hastası bir kadın, bölgede denetim yapan zabıta aracını durdurarak kendisini hastaneye götürmelerini istedi.

Ekipler, kadını zabıta aracıyla hastaneye götürerek, hastanedeki tüm işlemlerinde yardımcı oldu.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da sergiledikleri hassasiyetten ötürü Zabıta Müdürlüğü ekiplerini kutlayıp teşekkür etti.