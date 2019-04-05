Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kamu Stk İşbirliği İçin 'Teknik Yardım Projesi Eğitimi' Programı

Erzurum'da Kamu Stk İşbirliği İçin 'Teknik Yardım Projesi Eğitimi' Programı

1 saat önce

Kamu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesinin kapsamında Erzurum ve bölge illerinde bulunan STK temsilcilerine eğitim verildi.

Erzurum'da Kamu Stk İşbirliği İçin 'Teknik Yardım Projesi Eğitimi' Programı, System.String[]
Kamu Sivil Toplum Kuruluşları (STK) işbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesinin kapsamında Erzurum ve bölge illerinde bulunan STK temsilcilerine eğitim verildi.

2018 yılı Aralık ayında 10 pilot il içerisinde yer alan Erzurum' da yapılan eğitim programının ikinci turu, Palandöken Kayak Merkezinde bir otelde gerçekleşti. Eğitim programına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Duman, Erzurum ve bölge illerinden gelen STK temsilcileri ve kamu kurumlarında çalışan personel katıldı.

Proje ile genel olarak kamu ve STK'lar arasındaki, özelde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sosyal politika alanında çalışmalar yürüten STK'lar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje, politika oluşturma ve karar verme süreçlerine daha aktif bir demokratik katılım yoluyla ve temel haklar ve diyalog kültürünü teşvik ederek sivil toplumun gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Kamu Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Yardım Projesi Eğitim Programında, Proje Eğitim Uzmanları Gizem Öztimur Toprak tarafından proje döngüsü, Mustafa Aydın tarafından, gönüllü yönetimi ve topluluğun harekete geçirilmesi konularında eğitim verildi.

Uygulamalı grup çalışmalarının da yer aldığı 3 günlük eğitimler sonucunda katılımcılara, katılım belgesi verildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:00 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
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