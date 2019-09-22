Son Dakika Haberleri: Erzurum'da kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram esrar ele geçirildi
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Erzurum'da kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram esrar ele geçirildi

1 saat önce

Erzurum'da polis tarafından durdurulan bir nakliye kamyonu içerisinde kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram ot esrar ele geçirildi.

Erzurum'da kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Erzurum'da polis tarafından durdurulan bir nakliye kamyonu içerisinde kanepe içerisine gizlenmiş 105 kilogram ot esrar ele geçirildi.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda Erzurum'dan İstanbul'a gitmekte olan bir nakliye firmasına ait ev eşyası yüklü kamyonda yapılan aramada, 2 baza ve 2 kanepe içerisine gizlenmiş 11 parça halinde 105 kg ot esrar ele geçirildi. Kamyonda bulunan O.A. (28) ve B.A. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslarla ilgili tahkikat çok yönlü devam ediyor. - ERZURUM

Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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