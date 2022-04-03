Erzurum'da kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı

03.04.2022 11:06
Erzurum'da kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde geçen hafta yağan kar nedeniyle etkili olan soğuk hava yerini güneşe bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde geçen hafta yağan kar nedeniyle etkili olan soğuk hava yerini güneşe bıraktı.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 10, Erzincan ve Iğdır'da 8, Erzurum'da 2, Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 8 ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içindeki sıcaklığın ise, Tunceli ve Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Erzurum, Kars ile Ağrı'da 16 ve Ardahan'da 15 derece olması bekleniyor.

İl merkezlerinden Ağrı'da kar kalınlığı 35, Ardahan'da 8, Erzurum'da 4 ve Kars'ta 3 santimetre ölçüldü.

Erzurum'da, havanın ısınmasıyla çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar birikintileri erimeye başladı. Olumsuz hava koşulları ve kırsal bölgelerdeki kar nedeniyle kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu açıldı.

Kars'ta da kardan dolayı kapanan Arpaçay ilçesine bağlı Bacıoğlu köyü ile Kağızman-Ağrı kara yolunun açılması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 26 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Erzurum ve Kars'ta kar nedeniyle 32 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Taksicilerin oyununu ifşa etti! Başına gelmeyen kalmadı
10:54 Tribünleri mest eden Cicaldau taraftardan tam not aldı!
10:49 "Putin'in canavarları" denilen Rusya askerleri büyük kayıp verdi!
10:40 Emel Sayın "Çıplak" haberlerini görünce çıldırıp sinemayı bırakmış
10:30 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Mariupol'de insani koridor açıldı!
09:56 Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oluyor!
09:51 'Yengeme neden kötü davranıyorsun' diyerek kardeşini vurdu!
09:36 Podyuma atla çıkan manken Şebnem Schaefer: Onunla beyaz atlı prensi aramaya çıktım
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla TOGG için şarj istasyonu hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 11:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da kapalı olan 25 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement