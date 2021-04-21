Erzurum'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 17 kişiye idari işlem uygulandı - Son Dakika

Erzurum'da kapalı olması gereken kahvehanedeki 17 kişiye idari işlem uygulandı

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 17 kişiye idari, işletme sahibine ise adli işlem uygulandı.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanede bulunan 17 kişiye idari, işletme sahibine ise adli işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi Şelale Evler Caddesi'ndeki bir kahvehanenin perdelerinin kapatılıp loş ışıkta oyun oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polisler, Erzurum Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararıyla, gittikleri kahvehanenin kapısını açan olmayınca Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kahvehaneye gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca polis, 17 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kontrolde kahvehanenin yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar doğrultusunda kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlendi. Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kişiye idari, işletme sahibine adli işlem uygulandı.

Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık getirildi

Survivor'da elenen isim Reşat Hacıahmetoğlu oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başika Üssü'ne saldıran milis grubu açıkladı

GS TV'ye konuk olan Luyindama, iddialı konuştu: Takıma güveniyorum ve biz şampiyon olacağız

Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'un kariyeri 25 gün sonra bitiyor

Sergen Yalçın: Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Beşiktaş olacak, diğerleri anca ikinciliğe aday olur

Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın