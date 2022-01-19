- Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı tarihi mekanları kar altında bıraktı ortaya eşsiz manzaralar çıktı.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Aralıklı devam eden kar yağışının etkisiyle Yakutiye ilçesinde bulunan Erzurum Kalesi, Çifte Minareler gibi tarihi mekanlar da kartpostallık görüntüler oluştu. Karla bütünleşen tarihi mekanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da kar altında kalan tarihi yerler havadan görüntülendi - Son Dakika