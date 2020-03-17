Erzurum'da kar etkisini artıracak - Son Dakika

Erzurum'da kar etkisini artıracak
6 saat önce
Erzurum'da devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırması ve yarın da etkili olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:30 Kaynak: AA
Erzurum'da devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırması ve yarın da etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Erzurum'da kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yarın da etkili olması ve il genelinde 20-40 santimetre civarı örtü bırakması öngörülüyor.
Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yüksek eğimli dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi