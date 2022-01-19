Erzurum'da kar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

- Erzurum'da kar hayatı olumsuz etkiledi

ERZURUM - Erzurum'da dün gece saatlerinden berri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Eğitime 1 gün ara verilen kentte gün içerisinde kar fırtınasının etkili olması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesinde şiddetini arttırıyor. Erzurum'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ara ara etkili olmaya devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler iş makinaları ile yolları açık tutmaya çalışırken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Dün etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre eğitime bugün 1 günlüğüne ara verilmişti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği Erzincan çevrelerinde beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı (10-20 cm.) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer ayrıca kuvvetli kar yağışlarının bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.