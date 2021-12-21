Erzurum'da kar kalınlığı yüksek kesimlerde 81 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Erzurum'da gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 81 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün geceden beri aralıklarla devam eden ve sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışının yarın sabaha kadar devam etmesi bekleniyor.

Yağışın aralıklarla devam ettiği kent merkezinde 10 santimetreye çıkan kar kalınlığının sabah saatlerinde 15 santimetreye ulaşabileceği belirtildi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 81 santimetreye ulaştığı şehirde karayolları ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

Zaman zaman tipiye dönüşen ve özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan kardan dolayı Erzurum- Karayazı karayolu çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Trafik akışı, karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yolu temizlemesiyle normale döndü.