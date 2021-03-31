Erzurum'da "kar kaplanları"nın ilkbahardaki zorlu karla mücadelesi drone ile görüntülendi - Son Dakika

Erzurum'da ilkbahar mevsimine rağmen karla mücadele ekiplerinin kardan kapalı Tekman yolunu açma çalışması, Anadolu Ajansı (AA) ekibince drone ile görüntülendi.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine alternatif ulaşım sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde yeniden ulaşım sağlanması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalara, Karayollarına ait kar savurma araçları, kepçe, greyderler ve kamyonlar ile 8 personel katılıyor.

Ekipler, özellikle kış boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı söz konusu yolu cuma gününe kadar açmayı hedefliyor.

Yolu açmak için yoğun mesai harcayan ekiplerin çalışması gece gündüz sürüyor.

Ekiplerin, martın son günündeki yoğun karla mücadele çalışması AA ekibince de drone ile görüntülendi.