ERZURUM'DA KAR NEDENİYLE 583 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

ERZURUM'da dün başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle 583 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde 8 santimetreyi geçerken, Palandöken Dağı'nda ise 1 metreye yaklaştı. Kent merkezinde vatandaşlar, yürümekte zorlandı. Esnaf iş yerlerinin önlerini temizlerken, belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karayolları ekipleri, şehirlerarası yollar ile ilçe yollarını açık tutmak için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Yağış nedeniyle Erzurum ve ilçelerine bağlı 583 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve havaların daha da soğuyacağını açıkladı.