Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan 29 hasta, sağlık merkezlerine ulaştırıldı - Son Dakika
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Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan 29 hasta, sağlık merkezlerine ulaştırıldı

6 saat önce

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinde mahsur kalan 29 hasta, ekiplerin çalışmasıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan 29 hasta, sağlık merkezlerine ulaştırıldı, System.String[]

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yerleşim birimlerinde mahsur kalan 29 hasta, ekiplerin çalışmasıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan ve gece boyu devam eden kar ve yoğun tipi sonucu ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.

Sağlık kuruluşlarına gidemeyen hastalar için ekiplerin seferber olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent genelindeki mahalle, köy ve bağlılarında bulunan hastalar için 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE personeli yoğun çalışma gerçekleştirmiştir. İlçelerden Aziziye'de 1, Çat'ta 6, Tekman'da 3, Hınıs'ta 7, Karayazı'da 5, Aşkale'de 1, Karaçoban'da 4, Pasinler'de 1 hasta, iş makineleriyle yolların açılması sonucu ambulanslarla, Çat'tan 1 hasta da snowtrack ile sağlık merkezlerine ulaştırılmıştır."

İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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