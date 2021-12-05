Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı - Son Dakika

Erzurum'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

Erzurum'da yoğun kar yağışının yay yolunu kapatmasıyla mahsur kalan çoban ve sürüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Erzurum'da yoğun kar yağışının yay yolunu kapatmasıyla mahsur kalan çoban ve sürüsü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Şenkaya ilçesine bağlı Güzelyayla mevkisinde hayvan otlatan Niyazi Dağdelen dönüş yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle yayladan inemeyince cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yayla yolunu iş makineleri yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından açarak 210 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan Dağdelen'in bulunduğu bölgeye ulaştı. Sağlık durumu iyi olan Niyazi Dağdelen, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti. Dağdelen, "Yayladan dönüşe geçtik ancak yol kapalı olunca yardım istedim. Sağ olsunlar gelip bizi kurtardılar. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

Son Dakika

Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu

Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı

Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu