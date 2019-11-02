Erzurum'da kar sürprizi

Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava gece yarısından itibaren kar şeklinde etkili oldu. Hafta sonu kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

(Celal Dilsiz/İHA)