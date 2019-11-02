Erzurum'da kar sürprizi
7 saat önce
Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
Erzurum güne kar sürprizi ile uyandı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün gece yarısından itibaren etkili olan yağışlı hava gece yarısından itibaren kar şeklinde etkili oldu. Hafta sonu kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar evlerinin önünü ve araçlarının üzerindeki karı temizlemek için çaba sarf etti. Aşkale ilçe merkezi beyaza bürünürken yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
(Celal Dilsiz/İHA)
Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu