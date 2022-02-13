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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

13.02.2022 11:26
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 108 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 406 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

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Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 108 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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