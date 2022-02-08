Üye Girişi
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşimin yolu kapandı

08.02.2022 09:54
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşimin yolu kapandı

Erzurum'da kar ve tipi dolayısıyla 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi dolayısıyla 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 14 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple 76 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirlerarası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
500

Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:47 Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:01:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement