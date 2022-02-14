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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

14.02.2022 10:04
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi yüzünden 31 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi yüzünden 31 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Erzurum kırsalında yüksek kesimlerdeki 31 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 129 kilometreyi bulan kardan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana yollar ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

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Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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