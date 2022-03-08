Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

08.03.2022 11:09
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 37 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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