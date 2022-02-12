Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 397 yerleşime ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 397 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 397 mahalle ve mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 1000 kişilik ekiple kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler, dün kapalı 77 mahalle yolunu karla mücadele çalışması sonucu ulaşıma açtı.

Ağrı'da kapalı köy yolları açıldı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bulunan 87 köy yolu da İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Ayrıca yolu kardan kapanan, il merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Balkaymak köyünde rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Greyder operatörü Mustafa Çelik, yollarda ulaşımın aksamaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Balkaymak Köyü Muhtarı İhsan Kocabay da yollarının sürekli açıldığını ve mağduriyet yaşamadıklarını anlatarak, İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.