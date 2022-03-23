Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

23.03.2022 20:00
Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

Erzurum'da yaşamı olumsuz etkileyen kar, tipi ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Erzurum'da yaşamı olumsuz etkileyen kar, tipi ve soğuk hava, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi, akşam da aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte, zaman zaman trafik kazaları meydana geliyor.

Şenkaya ilçesinde de köylerine gitmek isteyen ancak fırtına nedeniyle kara saplanan vatandaşların aracı, halat ve çekici yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan ilçenin Aktaş Mahallesi kırsalında kar nedeniyle yolda kalan öğrenci servisini de jandarma ve Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri kurtardı.

Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor
Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor
Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor
Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

YORUMLAR
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Trafik Kazaları, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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