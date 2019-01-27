Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı

Erzurum'da Kar Yağışı

41 dakika önce

Erzurum'da etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum'da Kar Yağışı, System.String[]
Erzurum'da etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları yeniden beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının yeniden etkisi altına giren Erzurum'da cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da da yağış bekleniliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Iğdır'da 1, Ağrı'da 6, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi

İYİ Partili Belediye Başkanı'ndan Partisine Sert CHP Uyarısı: Aday Olacak Başka Kapı Buluruz Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 15:06:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]