Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı

Erzurum'da Kar Yağışı

1 saat önce

Erzurum'da kar yağışı ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları yeniden beyaza bürüdü.

Erzurum'da kar yağışı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları yeniden beyaza bürüdü.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının yeniden etkisi altına giren Erzurum'da cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'da da yağış bekleniliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Iğdır'da 1, Ağrı'da 6, Kars'ta 7 derece ölçüldü.
Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Erzurum, Genel
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