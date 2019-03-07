Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı

Erzurum'da Kar Yağışı

35 dakika önce

ERZURUM'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da Kar Yağışı, System.String[]
ERZURUM'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce önceki gün uyarıda bulunulan Erzurum'da, bu sabah kar yağışı başladı. Kent merkezi, yoğun kar yağışında kısa sürede beyaza büründü. Kar kalınlığı, 10 santimetreyi geçerken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. 

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağını açıkladı. Erzurum merkez ile Aşkale, Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde kar yağışının yoğun olacağı kaydedildi. 

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:37 Kaynak: DHA

Sabah, Erzurum, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi, Kız Arkadaşı Yüzünden Tartıştığı Annesini Beyzbol Sopasıyla Vurarak Öldürdü İki Gündür Kayıp Olan 2 Kişinin Cansız Bedeni 500 Metrelik Uçurumda Bulundu

Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:12:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]