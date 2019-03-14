Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı

Erzurum'da Kar Yağışı

1 saat önce

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum'da Kar Yağışı, System.String[]
Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen karın Erzurum'u terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, "Erzurum'da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum'a bilinmez. Kış Erzurum'a, Erzurum'da kışa yakışıyor" dediler.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:15 Kaynak: İHA

Erzurum, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanal D'nin Yeni Dizisi Yüzleşme, Erken Final Yapıyor MB Anketi: Yılsonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 15.64 Oldu (2)

Kulüpler Birliği'nden Yabancı Kuralı Açıklaması: 15 Mart Milat Olacak Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:28:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]