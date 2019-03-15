Erzurum'da Kar Yağışı
1 saat önce
Erzurum'da kar yağışıERZURUM - Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Erzurum
'da kar yağışı
ERZURUM - Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen karın Erzurum'u terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, "Erzurum'da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum'a bilinmez. Kış Erzurum'a, Erzurum'da kışa yakışıyor" dediler.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:32 Kaynak: İHA
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