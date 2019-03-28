Erzurum'da Kar Yağışı
43 dakika önce
Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Erzurum
'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Mart ayının sonuna gelinmesine rağmen karın kenti terk etmediğini söyleyen Erzurumlular, "Erzurum'da Mart ayında hala kar yağıyor. Erzurum için bereket. Ne zaman kış biter ne zaman yaz gelir Erzurum'a bilinmez. Kış Erzurum'a, Erzurum'da kışa yakışıyor" dedi.
Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:28 Kaynak: İHA
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