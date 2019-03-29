Erzurum'da Kar Yağışı
24 dakika önce
Erzurum'da etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Erzurum
'da etkili olan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Palandöken Kayak Merkezi
yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp, pistten kızakla taşıdı.
Erzurumlular Mart ayının sonlarında kar sürpriziyle karşılaştı. Geceden başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerin güneşli olmasına rağmen bugün kar yağdığını belirten Erzurumlular bu duruma alışkın olduklarını söyledi.
Hasta buzağıyı kızakla taşıdı
Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi yakınlarında yaşayan besici, hasta buzağıyı yolları kapalı olduğu için battaniyeye sarıp pistten kızakla taşıdı. Buzağıyı battaniyeye sararak kızağa koyan besici hayvanı kent merkezine götürdü. Pistlerde kayak yapanlar bu anları şaşkınlıkla izledi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:36 Kaynak: İHA
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