Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor
15 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Erzurum
'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle Erzurum'da 1143 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğinde yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:29 Kaynak: AA
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