Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

15 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 1143 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğinde yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:29 Kaynak: AA

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