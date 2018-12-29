Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki bin 803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da Kar Yağışı, Buzlanma ve Tipi Etkili Oluyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki bin 803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da bin 1143 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğiyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Erzurum'dan eşsiz kar manzaraları"

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde birbirinden güzel görüntülere sahne olurken, güzelliği kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı sonsuz kıldı.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde ağaçların üzerine kar yağmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf çeken vatandaşlar Erzurum'un gelinliğini giydiğini ve beyazın bu şehre yakıştığını söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:34 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Kar, Güncel
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