Erzurum'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
19.03.2021 00:57
Erzurum'da Mart ayı ile birlikte devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor.
Erzurum'da Mart ayı ile birlikte devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman etkili olmaya devam ediyor.
Kış mevsimine oranla Mart ayı ile birlikte kar yağışının artması tarım sektöründeki çiftçileri sevindirirken, yağış ile birlikte barajlardaki doluluk oranının arttığı belirtiliyor.
Erzurum kent merkezinde bugün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışı yayalara zor anlar yaşattı. - ERZURUM
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