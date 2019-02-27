Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

1 saat önce

Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oluyor, System.String[]
Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.


Kentte, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırarak yoğunlaştı.

Kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar yağışı altında yürümekte zorluk çekerken bazı vatandaşlar da karda oyun oynayarak yağışın keyfini çıkardı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına başladı.


Kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:15 Kaynak: AA

Erzurum, Kar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilenci Kadın, Paraları Vücuduna Saklarken Görüntülendi ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Getirten Kimyager Gözaltına Alındı

Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 22:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]