Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Erzurum'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.


Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nce yapılan uyarıda kar yağışının hafta sonunda da etkili olmaya devam edeceği belirtilerek, sürücüler uyarıldı.


Kar yağışı ile birlikte Erzurum'un Erzincan, Bayburt, Kars, Ağrı karayollarında ulaşımda zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Yetkililer sürücüleri buzlanma konusunda uyardılar. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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