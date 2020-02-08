Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonucu kent beyaza büründü.

Sıcaklığın sıfırın altında 10 derece olduğu kentte, yağış nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi düştü.

Yolda ilerleyen sürücü ve yayalar zor anlar yaşarken, ağaçların üzeri karla kaplandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Yağış nedeniyle Karadeniz ile Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli arterlerden Kop Tüneli'nde trafik akışı kontrollü şekilde sürdürülüyor.

Yağış nedeniyle kapalı olan Tekman, Çat, Karayazı ve Köprüköy ilçelerine bağlı mahallelerde ekipler yol açma çalışması yaparken, Horasan- Eleşkirt yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Erzurum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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