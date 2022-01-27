Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu - Son Dakika

Erzurum'da kar yağışı sonrası düşen çığ karayolunu kapattı, ekipler seferber oldu

ERZURUM - Erzurum'da aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İspir ilçesinde kar yağışı sonrası karayoluna düşen çığ yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu trafiğe açılan yolda, çığ düştüğü anda her hangi bir aracın geçiş yapmaması ise yaşanılacak bir faciayı önledi.

Yurt genelinde 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı Erzurum'da da etkili oluyor. Erzurum- İspir Yolu Gölyurt Geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı.