Erzurum'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da çok sayıda mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da çok sayıda mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum'da bir süredir etkili olan ve dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı aralıklı olarak sabah saatlerine kadar devam etti. Devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde 14 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzurum'da vatandaşlar karın tadını çıkarırken buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. - ERZURUM

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