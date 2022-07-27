Elazığ 'da görevli Beşir ve Hilal Aydoğan çiftinin Trabzon 'a tayinlerinin çıktığı ve tatil için memleketleri Rize 'ye gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da trafik kazasında kadın polis öldü, uzman çavuş eşi ile oğlu yaralandı - Son Dakika

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