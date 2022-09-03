AMCA ÇOCUKLARININ 'MİNİBÜSLERİ SATACAĞIM' KAVGASI 8 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

AMCA ÇOCUKLARININ 'MİNİBÜSLERİ SATACAĞIM' KAVGASI 8 YARALI

03.09.2022 17:56
AMCA ÇOCUKLARININ 'MİNİBÜSLERİ SATACAĞIM' KAVGASI 8 YARALI

ERZURUM'da Karayazı ilçesine minibüsleriyle yolcu taşıyan amca çocukları, kavga etti.

ERZURUM'da, amca çocukları arasında, yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve 'sallama' denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde meydana geldi. Karayazı ilçesine yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı. Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti. Tartışmanın ardından iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve 'sallama' denilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, kavgaya sonlandırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin Aydın ve Erkan Girgin, ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu.

Amca çocuklarının, 15 gün önce de aynı nedenle tartıştığı öğrenilirken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaynetti Görev yerine giden öğretmen kazada hayatını kaynetti
Kaynak: DHA

Karayazı, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMCA ÇOCUKLARININ 'MİNİBÜSLERİ SATACAĞIM' KAVGASI 8 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:41 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanıyordu! Tekrar gözaltına alınan Ünsal Ban cezaevine gönderildi
16:51 Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı
16:48 Galatasaray Adası'na kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı
16:48 ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı
16:20 TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu
16:10 CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuk olduğu MasterChef'e bisikletle giriş yaptı
15:51 Vatandaşlar indirimdeki fritöz için birbirine girdi! Bir kadının biber gazıyla tehditler savurması dikkat çekti
15:46 Barbie bebeğe benzemek için 50 bin dolar harcayan ünlü fenomen Mz. Dani, kendisine göre sevgili bulamamaktan dolayı isyan etti
15:42 Mersin'de traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti
15:29 Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki tacizlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 17:57:28. #1.11#
SON DAKİKA: AMCA ÇOCUKLARININ 'MİNİBÜSLERİ SATACAĞIM' KAVGASI 8 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement