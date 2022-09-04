AMCA ÇOCUKLARININ 'MİNİBÜSLERİ SATACAĞIM' KAVGASI 8 YARALI

ERZURUM'da Karayazı ilçesine minibüsleriyle yolcu taşıyan amca çocukları, kavga etti. Minibüs satışı gerekçesiyle yaşanan tartışma sonrası sopa ve sallama tabir edilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde meydana geldi. Aynı firma çatısı altında Karayazı ilçesine yolcu taşıyan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, minibüsleri satma konusunda tartıştı. Amca oğullarından birisi artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi. Diğer amca çocuğu ise zarar edeceğini gerekçe göstererek karara itiraz etti. İki grup, tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya çok sayıda polis ekibinin yanısıra çevik kuvvet de sevk edildi. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 8 kişi yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin Aydın ve Erkan Girgin ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu. Amca çocuklarının 15 gün önce de aynı sebepten tartıştığı öğrenilirken, Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.