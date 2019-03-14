Erzurum'da, Karda Rafting
1 saat önce
ekibi oldu.
ekibi oldu. Hümeyra
Pardeli, Turgay İpek, Salih Tekin ve Zafer Kumru'dan oluşan ekip, finalde 'Hele Dadaş' isimli basın karması ile karşılaştı. Yarış sonunda şampiyon olan DHA
ekibi, kupa ve madalyalarını İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Albay Güldoğuş'tan aldı.
- Erzurum
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:42 Kaynak: DHA
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