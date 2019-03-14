Son Dakika Haberleri: Erzurum'da, Karda Rafting

Erzurum'da, Karda Rafting

2 saat önce

ekibi oldu.

Erzurum'da, Karda Rafting, System.String[]
ekibi oldu. Hümeyra Pardeli, Turgay İpek, Salih Tekin ve Zafer Kumru'dan oluşan ekip, finalde 'Hele Dadaş' isimli basın karması ile karşılaştı. Yarış sonunda şampiyon olan DHA ekibi, kupa ve madalyalarını İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Güldoğuş'tan aldı. - Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:34 Kaynak: DHA

Hümeyra, Erzurum, Güncel
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