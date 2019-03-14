Erzurum'da, Karda Rafting

ekibi oldu.

ekibi oldu. Hümeyra Pardeli, Turgay İpek, Salih Tekin ve Zafer Kumru'dan oluşan ekip, finalde 'Hele Dadaş' isimli basın karması ile karşılaştı. Yarış sonunda şampiyon olan DHA ekibi, kupa ve madalyalarını İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Güldoğuş'tan aldı. - Erzurum

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