Erzurum'da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı - Son Dakika

Erzurum'da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı
02.02.2021 09:22
Erzurum'da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı Erzurum'da akşam saatlerinde günbatımının oluşturduğu manzaraya kargalarında sürü halinde eşlik etmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
Erzurum'da kargaların günbatımıyla dansı eşsiz görüntüler ortaya çıkarttı
ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde günbatımının oluşturduğu manzaraya kargalarında sürü halinde eşlik etmesi güzel görüntüler ortaya çıkarttı.
Erzurum'da günbatımıyla beraber kargaların sürü halinde uçarak hareket etmesi güzel görüntüler oluşturdu. Havada dakikalarca beraber hareket eden kargalar adeta günbatımıyla beraber dans etti. Bazı karga sürülerinin ise çatılara ve ağaçlara kondukları görüldü. Yüzlerce karganın aynı anda hareket etmesi ise eşsiz manzara görüntülerinin oluşmasına neden oldu.
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