Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi

22.03.2022 15:17
Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi

Erzurum'da karla kaplı arazide yiyecek arayan yabani domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzurum'da karla kaplı arazide yiyecek arayan yabani domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte ilkbahar mevsiminde etkili olan kar yağışının ardından arazilerin tamamen karla kaplanması, yaban hayvanlarının da yiyecek bulmakta güçlük çekmesine yol açtı.

Erzurum- Aşkale kara yolunun Aziziye ilçesi mevkisindeki Karasu Köprüsü yakınına kadar gelip, karla kaplı tarlalarda yiyecek arayan yabani domuzlar, yoldan geçen vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kayıtlarda, yabani domuz sürüsünün, bir süre burada yiyecek aradıktan sonra kırsal kesime doğru bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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İlkbahar, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da karlı arazide yiyecek arayan yabani domuz sürüsü görüntülendi - Son Dakika
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