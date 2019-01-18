Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Karne Heyecanı

Erzurum'da Karne Heyecanı

40 dakika önce

Erzurum'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık 154 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Erzurum'da Karne Heyecanı, System.String[]
Erzurum'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık 154 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Şehit Murat Elik İlköğretim Okulunda okuyan minik öğrenciler, karnelerini Vali Okay Memiş'in elinden aldı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili başladı. Erzurum genelindeki ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören 154 bin 634 öğrenci karnelerini aldı. Karne heyecanının yaşandığı Şehit Murat Elik İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Vali Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere tatil için tavsiyelerde bulunan Vali Okay Memiş, "Erzurum önemli kış sporları merkezlerinden biri. Öğrencilerimize tavsiyem de yaşadıkları şehrin kıymetini bilmeleri ve bu yarıyıl tatilini kış sporları yaparak geçirmeli" dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü son bulacak. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

Okay Memiş, Güncel
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