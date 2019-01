Erzurum'da Karne Heyecanı

ERZURUM - Erzurum'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık 154 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Karne heyecanının yaşandığı Şehit Murat Elik İlköğretim Okulunda okuyan minik öğrenciler, karnelerini Vali Okay Memiş'in elinden aldılar.

Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili başladı. Erzurum genelindeki İlk ve ortaöğretimde öğrenim gören 154 bin 634 öğrenci karnelerini alarak büyük bir heyecan yaşadı. Karne heyecanının yaşandığı Şehit Murat Elik İlköğretim Okulunda eğitim-öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi nedeniyle karne töreni düzenlendi.

Şehit Murat Elik İlköğretim Okulunda düzenlenen programa, Vali Okay Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere tatil için tavsiyelerde bulunan Vali Okay Memiş, "Erzurum önemli kış sporları merkezlerinden biri. Öğrencilerimize tavsiyem de yaşadıkları şehrin kıymetini bilmeleri ve bu yarıyıl tatilini kış sporları yaparak geçirmeli" dedi.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak.

