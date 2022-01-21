Erzurum'da karne heyecanı - Son Dakika

Erzurum'da karne heyecanı

ERZURUM Erzurum'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci yarıyıl tatili bugün düzenlenen karne töreni ile başladı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye ilçesinde Şükrü Paşa İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine katıldı. İlde bin 178 okulda 155 bin 48 öğrenci birinci yarıyıl karnelerini alarak iki haftalık ara tatile girdi.

Öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye eden Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "11 bin 300 öğretmenimizle başarılı bir şekilde birinci yarıyılı geride bıraktık. Zor bir dönem geçirdik. Sıkıntısız ve problemsiz bir yarıyılı geride bıraktık. Öğretmenlerimizin fedakarlığı bu başarıda önemli katkı sağladı. Çocuklarımız çok mutlular.2 hafta dinlendikten sonra ikinci döneme başlayıp eğitim seviyemizi daha ileriye taşımak istiyoruz. Herkese iyi bir tatil dönemi diliyorum. Çocuklarımızı karne notlarına göre değerlendirmemek lazım. Çocuklarımızın her zaman yanında olup motive etmemiz gerekiyor. 15 günlük dönem dinlenme dönemi" dedi.