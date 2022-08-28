Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 23.00 sıralarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi kavşağında meydana gelen kazada dikkatsiz sürücüler kazaya neden oldu.

Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dikkatsiz sürücüler kavşakta kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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