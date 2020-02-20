Erzurum'da kayıp genç kızın cesedi Karasu Nehri'nde bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da kayıp genç kızın cesedi Karasu Nehri'nde bulundu

7 saat önce

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 10 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Didem T'nin cesedi Karasu Nehri'nde bulundu.

Erzurum'da kayıp genç kızın cesedi Karasu Nehri'nde bulundu, System.String[]

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 10 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Didem T'nin cesedi Karasu Nehri'nde bulundu.

Meydan Mahallesi'ndeki evinden 10 Şubat'ta çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Didem T'nin bulunması için jandarma ve polis ekiplerince bölgede arama çalışması gerçekleştirildi.

Genç kızın en son görüldüğü Karasu Nehri çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalarda, Didem T'nin cesedine ulaşıldı.

Nehirde ilçe merkezine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta eriyen buz kütleleri içinde bulunan genç kızın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kayıp ihbarının ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Olayı çok önemsediklerini ve çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Bu tür olaylar toplumda ciddi anlamda farkındalık yaratıyor ve son zamanlarda da kamuoyunun gündeminde olan konular. Devlet olarak görevimiz, zor zamanlarda vatandaşın yanında olmaktır. Normal zamanlarda devlete çok fazla ihtiyaç olmayabilir ama asıl afet, deprem, doğal afetlerde ve olağan üstü durumlarda devlete ihtiyaç vardır. Erzurum'un arama kurtarma ekipleri hakikaten Türkiye'de çok başarılı ekiplerdir. En son Elazığ depremine ilk müdahale eden ekip bizim ekibimizdi ve 15 vatandaşımızı sağ kurtarmışlardı."

Memiş, kayıp kızı bulmak için müthiş çaba sarf ettiklerini belirterek, tüm tedbirleri alarak bütün ihtimaller üzerinde durduklarını dile getirdi.

Aramalarda yapılan teknik çalışmaları anlatan Memiş, "Özel uzman ekiplerimizle bütün araçların tek tek plaka kayıtlarına varana kadar araştırıldı. İstisnasız bir tane aracı bile ihmal etmeden hepsine ulaştık ve ifadelerini aldık. Ancak sonuç bulunamamıştı. Eş zamanlı olarak da arama faaliyetlerine devam ettik. Arkadaşlarımız buzun altında kalma ihtimalini zaten söylemişlerdi, maalesef de öyle oldu." diye konuştu.

Memiş, bundan sonraki süreci cumhuriyet başsavcılığının yürüteceğini sözlerine ekledi.

Meydan Mahallesi, Aşkale, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:46 Kaynak: AA
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