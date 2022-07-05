Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı

05.07.2022 18:02
Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı. Jandarma olaya müdahale etti.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Horasan istikametinden Ağrı istikametine seyir halinde olan 34 FJT 708 plakalı araç karayolunda on yaşındaki Eyüp Elamet isimli çocuğa çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı yakınları iddiaya göre araç sürücüsünü beyzbol sopası ile darp etti. Mahallelinin toplanması ile iddiaya göre araç şoförü aracını bırakıp olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek olaylar kontrol altına alındı. Olay yerinden kaçan şoför jandarma ekiplerince yakalanarak ekip otosuna bindirildi. Yaralı olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Mahalle muhtarı Şinasi Kahraman, Erzurum Valisi ve Horasan Kaymakamından yardım istedi. Muhtar Kahraman, Kahraman Mahallesi'nin içinde geçmekte olan uluslar arası karayolunun tehlike arz ettiği vatandaşların bu konuda büyük sıkıntılar çektiğini daha önce 200'e yakın hayvanın telef olduğu, bir çok maddi hasarlı ve can kayıpları ile sonuçlanan kazaların meydana geldiğini söyleyerek Erzurum Valisi ve İlçe Kaymakamına seslenerek karayoluna alt geçit yapılması konusunda yardım istedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da kaza sonrası köylüler yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

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